Iğdır'da Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Nuri Turan İkinci Kez Görevden Alındı

Güncelleme:
Iğdır'da, Valilik tarafından İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden alınan Mehmet Nuri Turan, mahkeme kararıyla görevine iade edildi. Ancak Iğdır Valisi Ercan Turan, Turan'ı yeniden görevden alarak tartışmalara yol açtı.

Iğdır'da İl Özel İdaresindeki Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden Iğdır Valisi Ercan Turan tarafından alınan Mehmet Nuri Turan yine görevden alındı.

Edinilen bilgilere göre, Iğdır Valisi Ercan Turan tarafından İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Nuri Turan, 2023 yılında görevinden alındı. Kararın ardından Turan, işlemi yargıya taşıdı. Mahkeme, Mehmet Nuri Turan lehine karar vererek görevine iade edilmesi yönünde hüküm verdi. Kararın kesinleşmesi üzerine Turan, yeniden Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başladı. Turan, Mehmet Nuri Turan'ı ikinci kez görevinden aldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
