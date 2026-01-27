Haberler

IÇGC'den Vali Taşolar'a hayırlı olsun ziyareti
Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti, yeni Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti ve derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti (IÇGC), Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çankırı'dan Iğdır'a atanan Vali Mustafa Fırat Taşolar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti (IÇGC) Başkanı Ercan Tunç, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Yıldız, Sebahattin Yum, Halit Öztürk, Bülent Mavzer ve Sabri Sarcan ile birlikte Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Cemiyet Başkanı Ercan Tunç, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında Vali Taşolar'a bilgi vererek, yeni görevinde başarılar diledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Vali M. Fırat Taşolar da basın mensuplarına meslek hayatlarında başarı temennisinde bulundu. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - IĞDIR

