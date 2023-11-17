İdris Tetik, kitaplarının satış gelirini Gazze'ye bağışlayacak

İdris Tetik, Demokrat Parti Dönemi ve Türk Siyaseti (1946-1960) ile Aliya İzzetbegoviç'in Bilge Liderliği İslam Kültür ve Medeniyeti kitaplarının 1 yıllık satış geliri ve telif ücretini Gazze'ye bağışlayacağını duyurdu.

Demokrat Parti Dönemi ve Türk Siyaseti (1946-1960) ile Aliya İzzetbegoviç'in Bilge Liderliği İslam Kültür ve Medeniyeti kitaplarının yazarı İdris Tetik, kitaplarının 1 yıllık satış geliri ve telif ücretini İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye bağışlayacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşınır Hizmetleri Birimi Şube Müdürlüğü görevinde de bulunan Tetik, Demokrat Parti Dönemi ve Türk Siyaseti (1946-1960) ile Aliya İzzetbegoviç'in Bilge Liderliği İslam Kültür ve Medeniyeti kitaplarını yazdı.

Tetik, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı yaraları sarmak için her alanda önemli adımlar attığını belirtti.

Filistinlilerin yaşadıkları acıyı derinden hissettiğini dile getiren Tetik, şunları kaydetti:

"Bu acıyı bir nebze de olsa hafifletmek adına Hayrat İnsani Yardım Derneği ile yaptığımız anlaşma kapsamında kitaplarımın 1 yıllık satış gelirini ve telif haklarını Gazze halkının yaralarını sarmak için insani yardım olarak Gazze'ye bağışlayacağım. Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan karıncanın teslimiyetiyle yoğrulmuş ümmetin bir mensubu olarak yaptığım bu işin bütün vatandaşlarımız için yol gösterici olmasını temenni ediyorum. Belki kitap satış gelirleriyle Gazze'nin kanayan yarasını tek başıma söndüremem ama bir umut ışığı yakmakla başlar her şey."