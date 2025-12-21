Haberler

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş ve 38 Meclis Üyesi Hakkında Soruşturma İzni Verdi

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında, 'idari yargının verdiği imar iptali kararlarını uygulamadığı' iddiası üzerine soruşturma izni verdi. İddia, Ankara Gölbaşı İncek Mahallesi'nde bazı alanlarla ilgili imar planlarına yönelik idari yargının iptal kararlarının uygulanmaması üzerine ortaya çıktı. Bakanlık, 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla bu kararı aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında, "idari yargının verdiği imar iptali kararlarını uygulamadığı" gerekçesiyle soruşturma yapılması için izin verdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında konser soruşturmasının ardından, bir soruşturma izni daha verdi.

"Ankara Gölbaşı İncek Mahallesi'nde bazı alanlarla ilgili imar planlarına yönelik idari yargının verdiği iptal kararlarının uygulanmadığı" iddiası üzerine Başkan Mansur Yavaş ve bazı belediye meclisi üyeleri hakkında soruşturma izni istendi.

İçişleri Bakanlığı'nın da Başkan Mansur Yavaş ve 38 meclis üyesi hakkında, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturma izni verilmesine karar verdiği öğrenildi.

Bakanlığın 21 Ekim 2025 tarihli soruşturma izni verilmesine ilişkin kararında, "belediyenin, yargı kararlarına uygun şekilde işlem tesis etmediği" öne sürülüyor.

