İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır Anneleri ile Buluştu

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Anneleri ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 bin 241 gündür evlat nöbeti tutan 'Diyarbakır Anneleri' ile bir araya geldik. 'Diyarbakır Anneleri'nin cesaretleri, ferasetleri, dimdik duruşlarıyla 'Terörsüz Türkiye' hedefine doğru ilerliyoruz. Bu topraklarda kardeşliğin, huzurun ve güvenin hüküm sürdüğü bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.