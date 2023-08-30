İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ???????"Yüreğimizdeki vatan ve bayrak aşkıyla Cumhuriyet'imizi, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma idealiyle başlattığımız Türkiye Yüzyılı'nı inşa idealimiz güçlü adımlarla hayata geçmiştir." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, İstiklal Marşı'nın "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım/Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!" dizelerini hatırlattı.

Her türlü imkansızlık ve yokluğa rağmen inanç, azim ve cesaretle verilen Kurtuluş Mücadelesi ve Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümünü büyük bir onurla kutladıklarını belirten Yerlikaya, 30 Ağustos 1922'nin, ay yıldızlı şanlı bayrağından başka hiçbir gölgeye sığınmayacak bir milletin var olma mücadelesi, ezelden ebede hür yaşamış, istiklal ve istikbalden, hür yaşama iradesinden asla ödün vermeyen bir milletin kurtuluş destanı olduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı kutlu yürüyüşle, 'Ya İstiklal ya Ölüm' parolasıyla destan yazan kahraman ordumuza, çetin bir mücadeleyle hiç sönmeyecek hürriyet meşalesini yakan ecdadımıza ne kadar minnet ve şükran duysak az. Bu zafer, yedi düvel bir araya gelse, en güçlü orduları üstümüze yürüse yine de milli irademize asla zincir vurulamayacağını, hiçbir güce asla boyun eğmeyeceğimizi tüm dünyaya göstermiştir. Yüreğimizdeki vatan ve bayrak aşkıyla Cumhuriyet'imizi, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma idealiyle başlattığımız Türkiye Yüzyılı'nı inşa idealimiz güçlü adımlarla hayata geçmiştir."

"En büyük gücümüz istiklal ve istikbalimize olan sevdamızdır"

Milletin, devletine ve kendine olan inancı, güveni, irade ve kararlılığı, önüne çıkabilecek her türlü ihanet, badire ve zorluğu aşacak güçte olduğunu kaydeden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yolda en büyük gücümüz, şanlı tarihimizden aldığımız ilhamla birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, milletimize, bayrağımıza, istiklal ve istikbalimize olan sevdamızdır. Bizi biz yapan bu hasletlerimize yönelik her türlü teşebbüs ve tehdit, nereden gelirse gelsin karşısında çelikleşmiş iradesiyle yine milletimizi bulacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos kutlu zaferini milletimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, Anadolu'yu ebedi vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, onur timsali gazilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bölgesinde istikrar ve huzurun sarsılmaz kalesi olan devletimizin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."