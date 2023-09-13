İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uyuşturucu tacirlerinin, örgütlerin tepesine çökeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık bünyesinde gerçekleşen operasyonların 90 günlük verilerini kamuoyu ile paylaştı. Yerlikaya, "Bu süreçte 258 terörist etkisiz hale getirildi. 53 bin de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele sürüyor. Mafyavari örgütlere de hiçbirine de göz açtırmayacağız. Hepsinin tepesine çöküp adalete teslim edeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; terör, uyuşturucuyla mücadele, siber suçlar, organize suçlar ve kaçakçılık, asayiş, AFAD ile göçmen kaçakçılığı gündem maddelerini içeren ve son 90 günlük verileri açıkladı. Yerlikaya "Hepsinin tepesine çöküp adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"258 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Yerlikaya, "Son 90 günde terör örgütlerine yönelik İHA'larımız, SİHA'larımız 15 bin 40 saat uçuş gerçekleştirdiler. Toplam 43 bin 90 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 40' teslim, 27'si ölü, 258 terörist etkisiz hale getirildi. Bu süreçte, 37'si bombalı saldırı olmak üzere 44 eylem önlendi." ifadelerini kullandı.

"HEPSİNİN TEPESİNE ÇÖKECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Teröre katılım sayıları yok denecek kadar azalırken Diyarbakır annelerinin feryatları 5. yılına girdi. PKK'dan kaçarak devlete sığınan ve evlat nöbeti bekleyen ailelerine kavuşanların sayısı 46'ya yükseldi. Zehir tacirlerine göz açtırılmadı. Son 90 günde 53 bin 929 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 65 bin 13 şüpheliden 5 bin 966'sı tutuklandı. Uyuşturucuya göz açtırmayacağız. Hepsinin tepesine çöküp adalete teslim edeceğiz.

"MAFYAVARİ ÖRGÜTLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Terörle iltisaklı 56 binden fazla sosyal medya hesabına ilişkin işlem yapılarak, gözaltına alınan 424 şüpheliden 25'i tutuklandı. Mafyavari örgütlere göz açtırmayacağız. Son 90 günde organize suç örgütlerine düzenlenen yüzlerce operasyonda yakalanan bin 767 şüpheliden 430'u tutuklandı.

"DEPREMDEN 14 MİLYON İNSANIMIZ ETKİLENDİ"

14 milyon insan 6 Şubat'taki depremden etkilendi. Afetle mücadelede önemli olan can kaybını hızla azaltmak için çalışmalar yapmaktır. Toplamda 2 buçuk milyon depremzedeye geçici barınma sağladık. 1 milyon 188 bin 218 kişiyi de çeşitli tesislerimizde misafir ettik. Şimdi ise 579 bin kişi hazırladığımız konteynerlerde kalmaya başladı. Öte yandan 60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık bina enkazı tamamen kaldırıldı.

"75 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI"

Ülkemizde 4 milyon 797 bin 593 düzenli göçmen bulunuyor. Göreve geldiğimiz ilk günden beri üzerinde hassasiyetle durduğumuz düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele başta geliyor. Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik bin 285 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 2 bin 159 kişi yakalanırken bunların 543'ü tutuklandı. 207'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 75 bin 442 düzensiz göçmen yakalandı, bunlardan 32 bin 563'ü sınır dışı edildi. Geri kalan diğer düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri ise devam ediyor. 90 gün içinde 59 bin 145 kişinin sınırdan girişleri de engellendi. Irkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine izin veremeyiz."