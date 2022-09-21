İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC'li mevkidaşı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi Politika Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC'li mevkidaşı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC'li mevkidaşı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ziya Öztürk ve beraberindeki heyeti Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Toplantı Salonu'nda ağırladı. Politika Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel Süleyman Soylu Ziya Öztürk Kıbrıs Politika Güncel Haberler

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