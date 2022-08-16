Turuncu ve gri kategoriye birer çizik daha! Tendürek Dağı teröristlerden tamamen temizlendi

Eren Abluka-32 Operasyonu kapsamında biri turuncu, diğeri gri kategoride aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten İçişleri Bakanı Soylu, Tendürek'in terörden tamamen temizlendiğini duyurdu.

Eren Abluka-32 operasyonu kapsamında teröre darbe vurulmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla bir terör yuvasındaki son 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve Tendürek'in tamamen temizlendiğini duyurdu.

"TENDÜREK TERTEMİZ"

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Soylu, "Tendürek tertemiz! Ülkemize ve milletimize güzel bir haberimiz var: Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda; bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi. Bir turuncu ve bir gri terörist daha sarı torbada" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Konu hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Operasyona ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca J-SİHA destekli olarak icra edilmekte olan EREN Abluka-32 Şehit J.Uzm.Çvş.Mustafa YILDIZ 2022-217 operasyonu kapsamında, 16 Ağustos'ta Çaldıran ilçesi kırsalında bölücü örgüt mensupları ile çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle 16 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla Tendürek Dağı Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarından tamamen temizlenmiş oldu. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Terör Arananlar Listesi'nde Turuncu Kategoride yer alan Evindar kod adlı Tuğba Tambahçeci olduğu tespit edildi.

Teröristin;

15 Eylül 2016 tarihinde Doğubayazıt ilçesi Gökçebudak köyünün Küçük tepe Tendürek Dağı istikametinde bulunan Karakuş Tepe Üs Bölgesine saldırı olayına katıldığı,

10 Mayıs 2017 tarihinde Doğubayazıt-Çaldıran Karayolu Yılanlı Tepe Üs bölgesine yakın bir mesafeye yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 1 personelin şehit edilmesi ve 2 personelin yaralanması eylemine katıldığı,

2016 yılından itibaren Tendürek Dağı bölgesinde yapılan eylemlerin tümüne katıldığı belirlendi.

Etkisiz hale getirilen diğer teröristin ise Eylem kod adlı Devlet Taşir olduğu, Terör Arananlarda Gri Kategoride yer aldığı tespit edildi.