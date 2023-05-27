İçişleri Bakanı Soylu: Dağdaki terörist sayısı 77'ye düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de Jandarma ve Sahil Güvenlik personelleriyle, kahvaltı programında bir araya geldi. Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in de katıldığı programda bir konuşma yapan Bakan Soylu, terörle mücadele çalışmaları hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yürütülen operasyonlar sonrası dağdaki terörist sayısının 77'ye kadar düştüğünü ifade eden Bakan Soylu, "2016- 2022 arasında jandarma tarafından terör operasyonlarında 6 bin 399 PKK'lı evet, kimisi ölü, kimisi teslim alınmak suretiyle etkisiz hale getirilmiştir. ve elbette ki bütün bunlarla birlikte jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonu sayısı 2016'da, 7 bin 878 seviyesindeyken 2022 itibariyle, 28 bin 691'e çıkmıştır. Jandarmamızın 2016 yılından bugüne kadar yakaladığı toplam kök kenevir miktarı 426.7 milyon adettir. Bunun nasıl bir büyüklük olduğu, parasal değeri, PKK'ya nasıl bir finans kaynağı olduğu, bu işle uğraşanlar tarafından elbette çok iyi takdir edilecektir. Jandarmamız da bu gelişmeleri yaşarken elbette ki çok mesafe aldığımızı burada ifade etmek istiyorum. Bugün dağlardaki terörist sayısı 77'ye düşmüştür" dedi.

"Son 6 yıl önce bu sayı 3 binler seviyesindeydi" diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti: "2016'da 25 bin 56 ilçe ve 66 liman üste konuşlanıyordu. 2023 itibariyle denizin kıyısı olan 23 ilimizin tamamıyla Van ve Bitlis illerinde 48 adet karakol. 86 adet kolluk destek timi oluşturarak liman 3 sayımızı tam 96'ya ulaştırdık. Arama kurtarma bot sayımızı yeni tip kontrol botları ile 178'den 250'ye, mobil radar sayımızı 8'den 20'ye yükseldik. Şu anda dünyadaki bilebildiğimiz en büyük seri imalat projesi olan kontrol botu alım projesi dahilinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'mıza 107 yeni tip kontrol botu alıyoruz."