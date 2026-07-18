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İçişleri Bakanı Çiftçi'den Malatya'daki depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" mesajı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve olumsuz bir durum bulunmadığını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsatarak, "Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
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