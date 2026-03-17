İçişleri Bakanı Çiftçi, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Samsun'da ziyaretlerde bulundu.

Bakan Çiftçi, Samsun Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından Vali Orhan Tavlı ile görüştü. Çiftçi, Valilik önündeki çevre düzenleme çalışmalarını da inceledi.

Çiftçi, daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı makamında ziyaret eden Çiftçi, kentte sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çiftçi'ye ziyaretlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu, Orhan Kırcalı ve Yusuf Ziya Yılmaz ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse eşlik etti.