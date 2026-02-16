Haberler

Bakan Çiftçi birim amirleri ile bir araya geldi

Bakan Çiftçi birim amirleri ile bir araya geldi
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, düzenlediği toplantıda birim amirleriyle terörle mücadele, asayiş, siber suçlar ve diğer önemli konularda yürütülen çalışmaları ele aldı. Kamu güvenliğini sağlamak için iş birliği ve koordinasyonun artırılacağı vurgulandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, düzenlenen toplantıda birim amirleri ile bir araya geldi.

Toplantıda terörle mücadeleden asayişe, organize ve siber suçlarla mücadeleden uyuşturucu ile mücadeleye, trafikte can güvenliğinden göç yönetimine kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca afetlere hazırlık, nüfus ve sivil toplum hizmetlerinin geliştirilmesi, kamu binalarının tamamlanması, uluslararası iş birlikleri ve sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu konularında izlenecek yol haritası değerlendirildi. Toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm birimlerle koordinasyon içinde kararlılıkla çalışmaya devam edileceği vurgulandı. - ANKARA

500

