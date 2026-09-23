İçişleri Bakanı Çiftçi, TBMM'de Kurtulmuş ve Adan ile değerlendirmelerde bulundu

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u ve Başkan Vekili Celal Adan'ı TBMM'de ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'u ve Başkan Vekilimiz Celal Adan'ı Gazi Meclisimizde ziyaret ettik. Milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği ve önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik kabulleri ve kıymetli sohbetleri için Sayın Başkanımıza ve Sayın Başkan Vekilimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı