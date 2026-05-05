İçişleri Bakanı Çiftçi ile Adalet Bakanı Gürlek bir araya geldi

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i, bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Hukukun tesisi ve kamu düzeninin muhafazası noktasında İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız olarak ortaya koyduğumuz güçlü eşgüdüm; köklü devlet geleneğimizin ve milletimize karşı taşıdığımız emanet bilincinin bir tezahürüdür. Biri hakkı, diğeri nizamı gözeten bu iki kanat; aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için omuz omuza görev yapmaktadır. Nazik ziyaretleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Rabb'im devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah" ifadelerini kullandı.

'DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE MERKEZİ PROJESİNİ GÖRÜŞTÜK'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulmasına yönelik hazırladıkları projeyi görüştük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; adaletin tesisi ile kamu düzeninin korunması noktasında bakanlıklarımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve kararlılık, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır. Hukuku ve nizamı birlikte güçlendiren bu iş birliği; köklü devlet geleneğimizin ve milletimize karşı taşıdığımız sorumluluğun açık bir tezahürüdür. Nazik ev sahiplikleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı