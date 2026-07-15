İçişleri Bakanı Çiftçi, eski TBMM Başkanı Kahraman ile görüştü
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni sonrası eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile bir araya geldi.
Çiftçi, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katıldı.
Tören sonrası Çiftçi, eski TBMM Başkanı Kahraman ile görüştü.
İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman