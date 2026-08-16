İçişleri Bakanı Çiftçi Diyarbakır'da

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi programa katılmak üzere kentte geldi. Bakan Çiftçi, kendisine eşlik eden Vali Murat Zorluoğlu ile birlikte valilikte kaymakamlar ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Bakan Çiftçi, daha sonra burada Şeref Defteri'ni imzaladı, basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı