Bakan Çiftçi'den, Bahçeli'ye ziyaret

Bakan Çiftçi'den, Bahçeli'ye ziyaret
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkürlerini iletti.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi Gazi Meclisimizdeki makamında ziyaret ettik. Nazik kabulleri ve İçişleri Bakanlığı görevimiz dolayısıyla ilettikleri hayırlı olsun dilekleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
