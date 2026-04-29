İçişleri Bakanı Çiftçi, Atina'da

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen "Üçlü Mekanizma Toplantısı" kapsamında Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Emil Dachev ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunan ve Bulgar bakanlar ile düzenlenecek "Üçlü Mekanizma Toplantısı" kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Çiftçi, söz konusu toplantı çerçevesinde Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ve Bulgaristan İçişleri Bakanı Emil Dachev ile bir araya geldi. Görüşmede, düzensiz göçle mücadele, üçlü mekanizma çalışmaları, terör ve organize suçlarla mücadele başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı. Bakan Çiftçi temaslarına ilişkin açıklamasında, "Düzensiz göçle mücadelede; kaynağında çözümden sınır güvenliğine, etkin yakalamadan geri gönderme mekanizmalarına uzanan çok boyutlu stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Atılan her adımla Türkiye'nin yanı sıra bölge güvenliğine de katkıda bulunduklarını belirten Bakan Çiftçi, "Attığımız her adım, yalnızca ülkemizin değil, aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğine de katkı sağlamaktadır" dedi.

Bakan Çiftçi, "Terör ve organize suçlarla mücadelede iş birliğinin derinleştirilmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve iltica sisteminin istismarına karşı ortak bir hassasiyet geliştirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladık" ifadelerini kullandı.

Üçlü mekanizma çerçevesinin bölgenin güvenliği ve istikrarı için olumlu sonuçlar doğuracağına yönelik beklentilerini değerlendiren Bakan Çiftçi, "Komşularımızla samimi ve yapıcı diyalog temelinde ilerlettiğimiz üçlü mekanizmanın, bölgemizin güvenliği ve istikrarı açısından güçlü bir zemin oluşturmaya devam edeceğine inanıyoruz" dedi. - ATİNA

500

