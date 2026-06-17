Bakan Çiftçi, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Özlem Zengin, Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Hulusi Akar ve AK Parti milletvekillerimizle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde bir araya geldik. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızda; vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren başlıklarda yürüttüğümüz çalışmaları, sahadaki gelişmeleri ve önümüzdeki dönemin önceliklerini ele aldık. Ortak akıl, güçlü koordinasyon ve etkin mücadele anlayışıyla; Türkiye Yüzyılı'nın güvenli şehirlerini inşa etmek, milletimizin huzurunu daim kılmak için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Katılımları ve kıymetli katkıları dolayısıyla milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin emrinde, daha güvenli ve daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı