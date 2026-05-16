Bakan Çiftçi, 'Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bitlis programı kapsamında Ahlat ilçesindeki tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
BİTLİS'te bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ahlat ilçesindeki 'Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bitlis programının ikinci gününde Ahlat ilçesine geçti. Bakan Çiftçi, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edip, tarihi mezar taşlarını inceledi ve yetkililerden alan hakkında bilgi aldı. Mezarlık girişinde saygı nöbeti tutan askerlerin nöbet değişimini de izleyen Bakan Çiftçi'ye Türk bayrağı verildi. Ziyaret sırasında hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Çiftçi, mezarlıkta dua ettikten sonra bölgeden ayrıldı.