İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Valiliğine ziyarette bulundu

Temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Yerlikaya, beraberinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ile Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ile görüşen Yerlikaya, daha sonra Valilik'te düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.