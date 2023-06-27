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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Valiliğine ziyarette bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Valiliğine ziyarette bulundu

Politika Haberleri

Temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Yerlikaya, beraberinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ile Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ile görüşen Yerlikaya, daha sonra Valilik'te düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Valiliğine ziyarette bulundu.

Temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Bakan Yerlikaya, beraberinde AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ile Diyarbakır Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ile görüşen Yerlikaya, daha sonra Valilik'te düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Politika

Mehmet Galip Ensarioğlu Ali Yerlikaya Diyarbakır AK Parti Politika Haberler

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