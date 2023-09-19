İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov ile Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov ile telefon görüşmesi yaptı. İki bakan, ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov ile telefonda görüştü.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bulgaristan İçişleri Bakanı Sayın Kalin Stoyanov ile telefonla görüştük. Kıymetli mevkidaşımla ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ve iş birliği süreçlerinin daha da güçlenmesine yönelik düşüncelerimizi paylaştık" dedi.