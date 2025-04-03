İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Bayburt'ta Sokak Hayvanları İçin İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş Bayburt'ta sokak hayvanları için hayvan barınağı, Mahalli İdareler Birliğince yapılan hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu.

Aktaş, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve rehabilitasyonu konularında alınacak önlemleri yerinde incelemek üzere Bayburt'a geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Mustafa Eldivan ile ilgili kurum amirleriyle birlikte Bayburt'ta sahipsiz sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşaması için 3 bin m2'lik alanda kurulmuş ve hemen yanında İl Özel İdaresi tarafından 15 bin m2'lik kurulacak olan doğal yaşam alanında incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Aktaş'a yapılan çalışmalar detaylı bir şekilde anlatıldı. - BAYBURT