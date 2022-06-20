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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Azez'deki konut bölgesini inceledi

AA - Mümin Altaş - Politika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Azez'deki konut bölgesini inceledi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde yapımı tamamlanan ve inşası devam eden konut bölgesinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde yapımı tamamlanan ve inşası devam eden konut bölgesinde incelemelerde bulundu.

Çataklı, bakanlığın gazetecilere yönelik Suriye'de güvenli bölgelerdeki bilgilendirme gezisi kapsamında Çobanbey bölgesinden Azez ilçesine geçti. Burada, düzenli konut bölgesinde inceleme yapan Çataklı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Çataklı, yapımı tamamlanan konutlara Azez'deki kamp ve çadırlarda yaşayanların yerleştirildiğini belirtti.

Konutların AFAD'ın koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yapıldığını anlatan Çataklı, konutların yanında okul ve caminin de yer aldığını aktardı.

Suriye'de savaştan kaçan ve bu bölgelere gelmek zorunda kalanlara yaşam alanları oluşturulduğunu vurgulayan Çataklı, Azez'de konut yapımına yönelik projelerin sürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşüne yönelik 240 bin konut yapılacağına dikkati çeken Çataklı, bu konutların 13 lokasyonda yer alacağını, bunlardan üçünün projesinin tamamlandığını dile getirdi.

Çataklı, oluşturulan sanayi bölgelerinin de yapılacak konutlarla entegrasyonunun sağlanacağını sözlerine ekledi.

Bakan Yardımcısı Çataklı'ya ziyaretinde Kilis Valisi Recep Soytürk ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer eşlik etti.

AA / Mümin Altaş - Politika

İsmail Çataklı Suriye AFAD Politika Haberler

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