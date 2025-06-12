İbrahim Yurdunuseven, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliğine Seçildi

İbrahim Yurdunuseven, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliğine Seçildi
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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliğine seçilerek Afyonkarahisar'ı temsil etme sorumluluğu üstlendi. Yurdunuseven, göreve seçilmesi sonrası yaptığı değerlendirmede, milletine en iyi şekilde hizmet edeceğini belirtti.

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip Üyeliğine seçildi.

TBMM'de yeni dönemde önemli görev dağılımları yapılırken, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, TBMM Başkanlık Divanı'nda yer alarak önemli bir sorumluluk üstlendi. Yurdunuseven, TBMM Katip Üyeliği görevine seçilerek, Afyonkarahisar'ı Meclis'in en üst düzey organlarında temsil edecek isimlerden biri oldu.

Göreve seçilmesinin ardından kısa bir değerlendirme yapan Yurdunuseven, kendisine duyulan güvene teşekkür ederek, "Milletimizin iradesini yansıtan yüce Meclisimiz de bu onurlu görevi üslenmekten büyük bir gurur duyuyorum. Sorumluluğumun bilincindeyim. Hem milletimize hem de şehrimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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