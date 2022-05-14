İbrahim Kalın'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yeni açıklama - Haberler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya ülkeleri NATO üyeliği girişimlerini hızlandırırken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iki ülkenin bu girişimine olumsuz yaklaştıklarını açıklamıştı. Açıklamalarında Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKP-C'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumda. Hatta parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu konuda bizim olumlu bakmamız mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

"KAPIYI KAPATMIYORUZ"

Konuyla ilgili Reuters'e konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kapıyı kapatmıyoruz. Aslında Türkiye için bir ulusal güvenlik sorunu olan konuyu gündeme getiriyoruz" açıklamalarında bulundu.

"YAPILMASI GEREK ÇOK AÇIK"

PKK'nın Avrupa ülkelerinde para ve üye topladığını, özellikle İsveç'teki varlıklarının yoğun olduğunu ve Stokholm'ün bu durumun farkında olduğunun altını çizen Kalın, "Yapılması gereken çok açık: PKK kanallarına, aktivitelerine, organizasyonlarına, üyelerine ve diğer türlü varlıklarına izin vermeyi sonlandırmalılar" diye konuştu.

"PKK, FETÖ, DHKP-C GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE NET TAVIR ALMALILAR"

Öte yandan diğer NATO ülkelerine de çağrıda bulunan Kalın, "Bizim beklentimiz NATO müttefiklerimizden ve diğer ülkelerden, Türkiye'nin ulusal güvenliğine tehdit teşkil eden PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerine karşı açık, net tavır almaları ve bunu eylemle net şekilde ortaya koymalarıdır" dedi.