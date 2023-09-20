Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevini sürdüren İbrahim Acar, Bursa Tarım Orman İl Müdürü olarak atandı. Veda yemeğinde Acar'a teşekkürler sunuldu.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevinin sürdürürken Bursa Tarım Orman İl Müdürü olarak atanan İbrahim Acar için veda yemeği düzelendi.

Yemekte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli ile buluşan İbrahim Acar, herkese teşekkür etti. 2018 yılı Şubat ayından beri Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevini sürdüren İbrahim Acar'a, kurum çalışanları da Afyonkarahisar'ın tarım ve hayvancılığına dair yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR