İBB'ye Yönelik Soruşturma: 18 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Suç örgütüne karşı derinleştirilen soruşturma, rüşvet ve ihale usulsüzlükleriyle ilgili. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütüne karşı derinleştirilerek devam ettiği belirtilen, soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, 'Rüşvet vermek', 'Rüşvet almak' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından eylemleri bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik eşzamanlı, yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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