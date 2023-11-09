İBB, Şişli'de Kuştepe Zemin Altı Otoparkı ve Futbol Sahası'nın temelini attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Şişli'de yaptırılan Kuştepe Zemin Altı Otoparkı ve Futbol Sahası'nın temel atma töreni gerçekleştirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada İSPARK'ın önemini vurgulayarak, İBB'nin Şişli ilçesindeki hizmetlerini anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Şişli'de yaptırılan Kuştepe Zemin Altı Otoparkı ve Futbol Sahası'nın temel atma töreni gerçekleştirildi.

Şişli'de yapılacak otopark ve futbol sahası alanında düzenlenen törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un 39 ilçesine eşit hizmet vermenin gururuyla görev yaptıklarını söyledi.

Temelini attıkları tesis içinde bulunan İSPARK otoparkının Şişli için önemli olduğunu kaydeden İmamoğlu, "İSPARK'ta bir park hedefi koymuştuk. Bu park hedefini yakalama konusunda ciddi bir yol aldığımızı ifade etmek isterim. Şu anda İSPARK, lokasyon sayısını 759'dan 1114'e çıkarttı. Araç kapasitesi ise devraldığımızda 97 bin 757 araçtı. Şu anda ise 127 bin 285 araca çıktı. Bu, değerli bir otopark atılımıdır." ifadelerini kullandı.

Tesisin ihalesinin 443 milyon lira bedelle sonuçlandığı belirten İmamoğlu, konuşmasında İBB'nin Şişli ilçesindeki hizmetlerini anlattı.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, tesisin temeline dökülecek ilk beton için butonlara bastı.