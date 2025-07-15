İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki
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İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki
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İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi. MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'a, "Burayı babanızın çiftliği gibi yönetemezsiniz. Kimse size emir talimat veremez ama kanun ve kurallara aykırı yönetim eğilimi gösterirseniz, bunun yasal yaptırımları olur" dedi. Aslan ise, "Siz beni tutuklanmakla tehdit edemezsiniz. Korkum yok" şeklinde yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin dün yapılan Temmuz ayı birinci oturumunda, MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan arasında tartışma yaşandı.

"BURAYI BABANIZIN ÇİFTLİĞİ GİBİ YÖNETEMEZSİNİZ"

Oturum sırasında söz alan MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, İBB yönetimini eleştirerek, "Burayı siz yönetiyorsunuz, doğrudur. Affedersiniz ama babanızın çiftliği gibi yönetemezsiniz. Burası kanunlarla, kurallarla yönetilir. Kimse size emir talimat veremez ama kanun ve kurallara aykırı yönetim eğilimi gösterirseniz, bunun yasal yaptırımları olur. Kimse babasının yeri gibi bir meclisi yönetemez" ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki

"BENİ TUTUKLATACAK MISINIZ? KORKUM YOK"

Ayhan'ın sözlerine yanıt veren İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise "Getirin kelepçeyi. Ne diyorsunuz ya? Bir ben kalmıştım İstanbul'da. Olur mu öyle şey? Ben hazırım. Bakın, her seferinde bana meclisi nasıl yöneteceğimi öğretmeyin. Ben size de Faruk Bey'e de Ülkü Hanım'a da söylüyorum. Ama siz beni tutuklanmakla tehdit edemezsiniz. Olmaz böyle bir şey. Olmaz. Korkum yok. Ben Cumhuriyet'e bağlıyım. Ayıp olur. Bu çok ayıp oluyor. Kanuna göre ve bildiğim şekilde yöneteceğim. Ölümden öte köy yok. Ne yapacaksınız, beni tutuklatacak mısınız?" dedi.

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki

MECLİSTE TANSİYON YÜKSELDİ

Tartışma salonda kısa süreli gerilime neden olurken, oturum Başkanvekili Aslan'ın sözleriyle devam etti. Gerilimin ardından söz alan diğer grup başkanvekilleri de oturumun sağlıklı ilerlemesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Bu chp nin fesat rüşvet fırıldaklık yalan dolan olmadan belediye yönetemedğinin en büyük kanıtıdır

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Haber YorumlarıTürkseven:

Seni niye tutuklatsinlar burası hukuk devleti yolsuzluk yaparsan yargı gerekeni yapar Adam sana hukuksuzluk yapma demiş seni bide başkan vekili yapmışlar yazık

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

uzun yıllar MHP ye oy veren arkadaşlar, şu zamanda MHP li olmadıkları için çok memnunlar

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Haber YorumlarıMehmet YILMAZ:

MHPKK

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