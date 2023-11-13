İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Meclis toplantısında yapılan konuşmalarda, İsrail'in Gazze'de ciddi bir katliam yaptığı vurgulandı ve savaşın bir an önce durması talep edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

İBB Meclisi kasım ayı birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Okul, yaptığı konuşmada, dünyada büyük bir trajedi yaşandığına işaret ederek, "Gazze'de Filistinli kardeşlerimiz, İsrail'in ağır bombardımanı altında hayatını kaybetmekte. Çocuklar, kadınlar ve siviller hayatını kaybetmekte. İsrail burada ciddi bir katliam yapmaktadır. Bu savaşın bir an önce durmasını talep ediyoruz ve İsrail'i buradan şiddetle kınıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından meclis gündemine geçildi. Ödenek, ek bütçe, yol isimlendirilmesi ve parsel satışı gibi gündem maddeleri, ilgili komisyonlara sevk edildi.