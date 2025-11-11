Haberler

İBB iddianamesinde hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor

İBB iddianamesinde hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ilk defa bir basın toplantısı düzenleyerek İBB iddianamesini açıkladı. 3 bin 900 sayfadan oluşan ve örgüt yöneticisi olduğu ifade edilen Ekrem İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede 6 isimse örgüt yöneticisi olarak geçiyor. Bu isimler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün...

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından açıklanan İBB iddianamesi 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli ve 143 eylem içeriyor.
  • Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
  • İddianamede 6 örgüt yöneticisi olduğu belirtiliyor ve Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olarak diğer kişilerin suçlarından da sorumlu tutuluyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, gazetecilerle yaptığı basın toplantısında İBB iddianamesini açıkladı. İddianamenin 3 bin 900 sayfa olduğu, 402 şüpheli bulunduğu ve 143 eylem olduğu kaydedildi. Ekrem İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

"İMAMOĞLU DİĞER KİŞİLERİN SUÇLARINDAN DA SORUMLU"

Başsavcı Akın Gürlek, "İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanmasını ve şemasını anlattık. 6 tane örgüt yöneticisi var. Dijitallerin büyük çoğunluğu çözüldü. Ekrem İmamoğlu örgüt yöneticisi olduğu için diğer kişilerin suçlarından da sorumlu tutuluyor."

İBB İddianamede hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor

6 ÖRGÜT YÖNETİCİSİ

Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden (99)'u örgüt mensubu (1'i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU, 6'sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih KELEŞ, Murat ONGUN, Ertan YILDIZ, Murat GÜLİBRAHİMOĞLU, Adem SOYTEKİN ve Hüseyin GÜN, 92'si örgüt üyesi olmak üzere), geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

