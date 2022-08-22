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İBB Başkanı İmamoğlu'na seçimleri kazandıran isimden muhalefete seçim süreciyle ilgili uyarı

Politika Haberleri

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yürüttüğü kampanya ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazanmasında büyük rol oynayan Necati Özkan'dan henüz adayını belirlemeyen muhalefete dikkat çeken bir uyarı geldi. Özkan, muhalefetin bir an önce adayını belirlemesi gerektiğini, aksi takdirde yaşanan gecikmenin iktidarın lehine olduğunu dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sırasında yaptığı kampanya ile kısa sürede gözleri üzerine çeken İBB Başkanı İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'dan muhalefet partilerine yönelik dikkat çeken bir uyarı geldi.

Necati Özkan, muhalefetin adayını belirlemesi gerektiğini söyleyerek "Aday yoksa kampanya yoktur" ifadelerini kullandı. Özkan, aday belirleme sürecinin gecikmesinin iktidar partisine yaradığını ifade etti.

Özkan, Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı: "İktidardan kopan seçmen kitlelerinin desteğini alarak güç dengesini bariz biçimde sarsacak bir muhalefet partisi hâlâ yok.

Elbette bu durumun pek çok nedeni var. Örneğin muhalefet partilerinin ortak çözüm önerileri hâlâ netleşmedi. Örneğin hangi partilerin seçimlere birlikte, hangilerinin ayrı gireceği kararı hâlâ verilmedi. Ve örneğin en azından Altılı Masa'nın ortak bir adayının olup olmayacağı bile belirsiz.

Muhalefet partilerinin artık detayları tamamlayıp hızla aday ilanına geçmesi şart. Çünkü aday yoksa ortada kampanya yoktur. Muhalefetin daha fazla gecikmesi iktidar bileşenlerinin işine yarar. Kampanyaya bir an önce başlanabilirse vaatlerin etkisini araştırmaya, hataları düzeltmeye, adayın performansını yükseltmeye ve seçmeni mobilize etmeye zaman kalır."

Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

DOĞAN KEMER :

daha erken akp,mhp oyunu erken seçime gitöiyorlar,seçim ne zaman belli değil,adayı öğrenip üzerine gidecekler

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cemil karaca :

İçimizdeki kanı bozuklar yerel seçimler yenilendiğinde tepki oyu olarak sana oy vermeseydi bugün orda olmayacaktın chpnin ve hdpnin sesinin çıkmasının tek nedeni onlar yoksa senin gibi biri Ata yadiğarı şehirlerin sultanı Istanbula değil başka kapıcı bile olamaz.

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seyfullah aydın:

muhtemelen,büyük olasılıkla gelecek secimleri muhalefet kendi becerilerinden değil iktidarın ekonimide yaptığı kasıtlı veya kasıtsız beceriksizliklerinden tereyağından kıl çeker gibi kazanacak yirmi yıl öncede iktidar böyle bir ortamda yönetime gelmişti o zaman bile kriz bu kadar ağır değildi

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