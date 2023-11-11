İBB adaylığı için adı geçen Şadi Yazıcı sessizliğini bozdu! Sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest edecek

İsmi Cumhur İttifakı'nın İBB adayları arasında geçen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya "İBB'ye aday mısınız?" sorusu yöneltildi. Başkan Yazıcı bu soruya "Cumhurbaşkanımız ile yol yürümek benim için makamların en büyüğü ve en önemlisiydi. Bundan sonraki süreçte partimizin yetkili organları ile sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği karar doğrultusunda akıtılması gereken son damla teri akıtmak bizim görevimizdir ve nasipte yoksa dayak bile yenilmez diye düşünüyorum" yanıtını verdi.

2024 yerel seçimleri için geri sayım devam ederken Cumhur İttifakı'nın İBB adaylığı için birçok ismin adı geçiyor. Kulislerde aday olabileceği konuşulan isimlerden biri de Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı... Üç dönemdir ilçe belediye başkanlığı görevini başarılı bir şekilde yürüten Yazıcı'ya konuk olduğu bir programda herkes tarafından merak edilen "İBB'ye aday mısınız?" sorusu yöneltildi.

"NASİPTE YOKSA DAYAK BİLE YENİLMEZ"

Başkan Yazıcı bu soruya "22 yıldır siyaset yapıyorum ve 22 yıl boyunca 3 defa belediye başkanı seçildim. Bu dönemlerde önemli şöyle bir süreç vardır; kurumsal bir parti, etkili ve yetkili organları ile karar verir, liderin son sözüyle de hareket edilir. Adalet ve Kalkınma Partisi ile 22 yıldır yol yürümek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümek benim için makamların en büyüğü ve en önemlisiydi. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte partimizin yetkili organları ile sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği karar doğrultusunda akıtılması gereken son damla teri akıtmak bizim görevimizdir ve nasipte yoksa dayak bile yenilmez diye düşünüyorum" cevabını verdi.

ANKETLERDE İLK 5'E GİRİYOR

Seçim atmosferine girilmesi ve aday adaylık başvurularının yapılmaya başlanması ile anket şirketleri de çalışmalarına hız vermeye başladı. Son olarak Asal Araştırma Şirketi, İstanbul'da yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırmada vatandaşlara "Bu pazar yerel seçim olsa Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Bu araştırmada Şadi Yazıcı, geçmiş dönemde bakanlık da yapan önemli isimlerin yer aldığı listede ilk 5'e girmeyi başardı.