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IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü

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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Grossi, Suriye'de nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik güven inşa etmeye odaklanarak IAEA ile Suriye arasında üst düzey diyaloğu yeniden canlandırmak için çalışmaya başlamaya hazır olduklarını belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Grossi, ziyaret çerçevesinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad ile bir araya geldi.

Grossi yaptığı açıklamada, "Suriye'de nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik güven inşa etmeye odaklanarak IAEA ile Suriye arasında üst düzey diyaloğu yeniden canlandırmak için çalışmaya başlamaya hazırız" dedi. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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