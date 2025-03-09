AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kilis'e geldi. Yayman, Kilis Valiliği'ni ziyaret ederek Kilis Valisi Tahir Şahin ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından Yayman, valilik çalışanlarıyla sohbet ederek Kilis halkına selamlarını iletti. Gün içindeki temaslarının devamında ise Kilis'te çeşitli programlara katılması bekleniyor. - KİLİS