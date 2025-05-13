BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten İddianame Hazırlandı

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Hüseyin Baş hakkında İstanbul Cumhuriuyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, Hüseyin Baş'ın 20 Aralık 2024'de Trabzon'da partisinin 9. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözlerin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu oluşturduğu aktarıldı. Baş'ın sarfettiği sözlerin ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelikte olduğu da belirtildi.

1 YILDAN 8 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede Hüseyin Baş'ın zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.