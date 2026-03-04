HÜDA Par'lı Dinç, devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulamasını değerlendirdi

HÜDA Par Mersin Milletvekili Faruk Dinç, devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulamasına ilişkin, "Böyle bir sistemde kontenjanları azaltmak sorunu çözmez. Temel çözüm gençlerimizi erken yaşta mesleki eğitime yönlendirerek, onları nitelikli meslek sahibi bireyler haline getirmektir." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da görev yaptığı okulda bir öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'e Allah'tan rahmet diledi.

"Medeniyetimizde bize bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum durumu varken bu çocuklar nasıl bu hale geliyor? Bunların tek tek sorgulanması lazım" diyen Dinç, bu vahim olayların üzerinde uzun süre düşünülmesi gerektiğini söyledi."

Eğitim sisteminin sadece madde üzerinde inşa edilmemesi, manevi değerler ve ahlaki eğitim üzerinde de durması gerektiğini belirten Dinç, "Hiç unutulmamalıdır ki bu ülkede ekonomik krizden önce bir ahlak krizi var ve bu kriz çözülmeden hiçbir yerde huzur, güven sağlanmaz." dedi.

Devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulamasını değerlendiren Dinç, şöyle konuştu:

"Sadece üniversite kontenjanlarını azaltmakla bu durum çözülmez. Bunun için daha kalıcı bir çözüm geliştirilmelidir. Asıl sorun gençlerimizin üniversiteyi tek çıkış yolu olarak görmesidir. Böyle bir sistemde kontenjanları azaltmak sorunu çözmez, sadece üniversiteye girmek için bekleyen adayların sayısını artırır. Temel çözüm gençlerimizi erken yaşta mesleki eğitime yönlendirerek onları nitelikli meslek sahibi bireyler haline getirmektir. Bu bağlamda MESEM'ler büyük önem taşımaktadır."