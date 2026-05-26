HÜDA PAR'ın bayramlaşma programı belli oldu
HÜDA PAR, Kurban Bayramı’nın 2. gününde siyasi partileri ağırlayacak. Genel Başkan Yardımcısı Hamdin Aslan ve GİK üyeleri, AK Parti, DEVA, Yeniden Refah, Saadet, Milli Yol, Demokratik Sol ve Gelecek Partisi’nden heyetleri kabul edecek. Eş zamanlı olarak Yunus Emiroğlu ve beraberindekiler de bu partilere ziyarette bulunacak.
Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, Genel Başkan Yardımcısı Hamdin Aslan ile Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri Ahmet Karaarslan ve Muhsin Şenol ağırlayacak.
HÜDA Par'ı, AK Parti, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Milli Yol Partisi, Demokratik Sol Parti ve Gelecek Partisi ziyaret edecek.
Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu ile GİK üyeleri Hamdullah Er ve Yasin Dursun da eş zamanlı olarak bu siyasi partilere konuk olacak.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz