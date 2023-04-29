HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: "Memleket CHP zihniyetine teslim edilmemeli"

BATMAN - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman'ın Gercüş ilçesinde merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek, memleketin CHP zihniyetine bırakılmaması gerektiğini söyledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman'ın Gercüş ilçesinde muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. İlçede muhtarlarla bir araya gelen Yapıcıoğlu, memlekettin CHP zihniyetine teslim edilmemesi gerektiğini söyledi.

"Kardeşlerimden istirhamım odur, tereddüt geçiren dostlarınızı uyarın" diyen Yapıcıoğlu, "15 Mayıs günü eyvah demeyelim, inşallah demeyeceğiz. Benim Kürt kardeşim şunu unutmasın. Onun varlığını inkar eden, onun dilini yasaklayan, ona her türlü zulmü reva gören zihniyet, CHP zihniyetinin kendisidir. Onun dilinin önünü açan, TRT Kürdi'de 24 saat Kürtçe yayın yapmasını temin eden, özel okullarda Kürtçe eğitimin önünü açan, devlet okullarında seçmeli ders olarak Kürtçe eğitimi gören, üniversitelerde bu iş için bölümler açan hükümet, şuan ki mevcut hükümettir" dedi.