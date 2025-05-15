HÜDA PAR'dan Filistin'e Destek Çağrısı

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, "Filistin halkını iş birlikçi yönetimlerin kaderine terk etmeyecek bir halk baskısı oluşturulmalıdır." dedi.

Demir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik son askeri harekatının geçici bir saldırı değil, fiili ve kalıcı bir işgal girişimi olduğunu söyledi.

Siyonistlerin "sözde güvenlik kabinesi" tarafından onaylanan yeni planının, Gazze'nin sadece askeri açıdan değil, tamamen ve her yönüyle teslim alınması hedefiyle hazırlandığını kaydeden Demir, bu planın temel bileşenlerinden birinin de insani yardım akışının tamamen ABD denetimine alınması ve bölgeye dışarıdan atanacak yabancı koordinatörlerle bir "vesayet yönetiminin" kurulması olduğunu anlattı.

İsrail ve müttefiklerinin, Gazze'de güvenli bölge değil, "sessiz ve teslim alınmış bir koloni" inşa etmeye çalıştığına işaret eden Demir, şöyle konuştu:

"Siyonist rejim her gün yeni bir kırmızı çizgiyi geçerken, halkların iradesiyle yönetime gelen yapılar sessizliğini korumaktadır. Artık bu suskunluk sona ermelidir. Filistin halkını iş birlikçi yönetimlerin kaderine terk etmeyecek bir halk baskısı oluşturulmalıdır. Siyonist rejime karşı açık siyasi tavır, diplomatik tecrit ve ekonomik yaptırımlar uygulanmadığı sürece bu suçlara ortaklık da devam edecektir."