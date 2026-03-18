HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, yeni bir kararnameye imza attı. 18 Mart 2026 tarihli ve 456 sayılı Adli Yargı Kararnamesi'nde kritik görev değişiklikleri yer aldı.

12 HAKİM VE SAVCIYA YENİ GÖREV

Aralarında il cumhuriyet başsavcıları, başsavcı vekilleri, ağır ceza mahkemesi başkanları ve asliye ticaret mahkemesi başkanlarının da yer aldığı toplam 12 yargı mensubunun görev yerinde değişikliğe gidildi.

İşte 12 yargı mensubunun yeni görev yerleri:

Pınar Şafak: İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı iken Bakırköy Hâkimliğine,

Sadullah Güler: Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine,

Mesut Bilen: Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına,

Gökberk Sunal: İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine,

Semra Tekin Doğan: İstanbul Hâkimi iken İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığına,

Ramazan Yılmaz: Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı iken Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine,

İdris Arda Aygün: İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi iken İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına,

Faruk Kaynak: Yargıtay Cumhuriyet Savcısı iken Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına,

Çağlayan Çakmak Kocaman: Amasya Hâkimi iken Antalya Hâkimliğine,

Fatih Kocaman: Amasya Cumhuriyet Başsavcısı iken Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına,

Yakup Ali Kahveci: Antalya Cumhuriyet Başsavcısı iken Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine,

Mehmet Akif Katırcı: Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili iken Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atandı.

