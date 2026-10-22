Hristodulidis, AB'nin karşılıklı savunma hükmü için von der Leyen'e mektup gönderdi

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Avrupa Birliği'nin (AB) karşılıklı savunma hükmünün uygulanmasına yönelik görüşmelerin yeniden başlatılması için Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup gönderdi.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, AB'nin karşılıklı savunma hükmünün uygulanmasına yönelik görüşmelerin yeniden başlatılması mektup gönderdi. Avrupa merkezli POLITICO'nun ulaştığı 20 Ekim tarihli mektubun ayrıntıları Rum ve Yunan basınında yer aldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderilen mektupta, Hristodulidis, Avrupa Birliği Antlaşması'nın 42'nci maddesinin 7'nci fıkrasında düzenlenen karşılıklı savunma yükümlülüğünün uygulanmasına ilişkin görüşmelerin yeniden başlatılmasını istedi. Hristodulidis ayrıca AB kurumlarında değerlendirilen öneriler hakkında bilgilendirme yapılmasını ve sonraki adımlara ilişkin takvim hazırlanmasını talep etti.

Akrotiri saldırısının ardından gündeme geldi

GKRY'nin, mart ayında Akrotiri'deki İngiliz askeri üssüne yönelik insansız hava aracı saldırısının ardından AB'nin karşılıklı savunma hükmünün uygulanmasını gündeme getirdi. Rum yönetiminin, 2026 yılının ilk yarısında yürüttüğü AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında da konuyu ele aldığı, nisan ayında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen gayriresmi AB liderler toplantısında karşılıklı savunma mekanizmasının görüşüldüğü bildirildi.

AB içerisinde henüz uzlaşma sağlanamadı

Avrupa basınında yer alan haberlerde, AB üyesi ülkeler arasında karşılıklı savunma hükmünün uygulanmasına ilişkin görüş ayrılıkları bulunuyor. İrlanda'nın konuya ilişkin çekincelerinin bulunduğu, karşılıklı savunma mekanizmasının yakın dönemde yapılacak AB liderler zirvelerinin gündemine alınmasının beklenmediği belirtildi.

Avrupa Birliği Antlaşması'nın 42'nci maddesinin 7'nci fıkrası, bir üye devletin topraklarında silahlı saldırıya uğraması halinde diğer üye ülkelerin yardım ve destek sağlamasını öngörüyor. Söz konusu hüküm, bütün üye ülkelerin otomatik olarak askeri müdahaleye katılmasını zorunlu kılmıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı