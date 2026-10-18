Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Hristodulidis, 19 önerinin Erhürman'a yazılı değil sözlü iletildiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, 19 maddelik önerilerin KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a yazılı değil sözlü iletildiğini belirtti. Erhürman'ın belgeyi almadığı açıklamasının ardından Hristodulidis, içerikten haberdar olduğunu savundu ve Maraş'ın da gündeme geldiğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında gündeme getirdiği 19 maddelik önerilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a yazılı değil, sözlü olarak iletildiğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Rum Politis gazetesine verdiği röportajda 19 maddelik öneri belgesini almadığını açıklamasının ardından konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hristodulidis Limasol'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 önerinin yazılı olarak sunulduğunu hiçbir zaman söylemediğini belirterek önerilerin sözlü şekilde aktarıldığını ifade etti. Rum lider, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın önerilerin içeriğinden haberdar olduğunu savundu.

Maraş konusunun da gündeme getirildiğini açıkladı

Nikos Hristodulidis, haftalardır gündemde olan 19 öneri kapsamında kapalı Maraş konusunun da gündeme getirildiğini belirtti. Hristodulidis, Gazimağusa'daki kapalı Maraş bölgesi meselesinin New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşüldüğünü ve Guterres'e gönderdiği mektupta da yer aldığını söyledi. Ancak Rum lider, Maraş'a ilişkin önerinin ayrıntılarını açıklamadı.

Erhürman "almadım" demişti

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum gazetesi Politis'e verdiği röportajda, Hristodulidis'in gündeme getirdiği 19 maddelik önerileri içeren yazılı bir belgenin kendisine ne doğrudan ne de BM aracılığıyla iletildiğini açıklamıştı. Erhürman, Maraş konusunda Türkiye'nin müdahalesi üzerine bir öneriyi reddettiği yönündeki iddiaları da yalanlamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 58 sitede yayınlandı.
Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu

Ünlü isim evinde ölü bulundu! Havuzdaki detay polisi harekete geçirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda dehşet! Otomobile çarpan TIR köprüden uçup yandı, şoför son anda atladı

Otomobile çarpan TIR köprüden uçtu! Şoför son anda atladı
Nebahat Çehre güzellik sırrını açıkladı: Günde 15 dakika uyurum, stresten uzak dururum

82 yaşındaki ünlü oyuncu bakın formunu nasıl koruyor: Günde 15...
Sel felaketinin 5'inci gününde acı bekleyiş! İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı

İstanbul Valisi Gül, Ayazağa'daki son durumu açıkladı! Tablo korkunç
Korkulan oluyor! Fransa'da yanan ateş dünyaya yayılmaya başladı

Korkulan oluyor! Sokakta yanan ateş diğer ülkelere yayılmaya başladı
Soner Olgun’a bugün son veda! Önce sahnede anılacak

Bugün son yolculuğuna uğurlanacak! İlk tören sahnede
Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti

Sokak ortasında kanlı infaz! Gazetecilere söyledikleri pes dedirtti
Melis İşiten’den evlilik itirafı: Uraz Kaygılaroğlu’nu kafede görüp sevgilisinden ayrılmış

Melis İşiten’den çok konuşulacak itiraf: Sevgilim varken aşık oldum