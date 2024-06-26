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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri olarak atanacak

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri olarak atanmanın büyük bir onur olduğunu belirterek 1 Ekim'de görevi devralmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri olarak atanmanın büyük bir onur olduğunu belirterek 1 Ekim'de görevi devralmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO'nun yeni genel sekreteri olarak atanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Rutte, "NATO Genel Sekreteri olarak atanmak büyük bir onur. İttifak, ortak güvenliğimizin temel taşıdır ve öyle kalacaktır. Bu ittifaka liderlik etmek, hafife almadığım bir sorumluluk. Bana güvendikleri için tüm müttefiklere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Rutte, 10 yıldır NATO'yu takdire şayan bir şekilde yöneten ve her zaman hayranlık duyduğu Jens Stoltenberg'in halefi olarak Ekim ayında büyük bir gayretle işe başlamayı sabırsızlıkla beklediğini vurguladı.

1 Ekim'de göreve başlayacak

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin 32 üye ülkenin desteğini almasının ardından yeni genel sekreter olarak atandığı duyurulmuştu. Rutte'nin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin sona ereceği 1 Ekim'de ittifakın başına geçeceği ifade edilmişti.

Romanya Başbakanı adaylıktan çekilmişti

Öte yandan 57 yaşındaki Rutte, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in geçtiğimiz hafta yarıştan çekildiğini duyurmasının ardından tek aday olarak kalmıştı. Hollanda'da koalisyon hükümetinin dağılması üzerine 7 Temmuz 2023'te istifa eden Rutte, yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdürüp daha sonra aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu.

2014'ten beri NATO'nun genel sekreteri olan 65 yaşındaki Stoltenberg'in görev süresi, daha önce 4 kez uzatılmıştı. - AMSTERDAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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