HKP Üyeleri İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti. Filistin bayrakları taşıyan ve 'Mazlum Filistin halkı yalnız değildir' pankartı açan gruptakiler, başta ABD olmak üzere İsrail'e destek veren ülkeler aleyhine sloganlar attı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etti.

Filistin bayrakları taşıyan ve "Mazlum Filistin halkı yalnız değildir" pankartı açan gruptakiler, başta ABD olmak üzere İsrail'e destek veren ülkeler aleyhine sloganlar attı.

HKP İl Başkanı Avukat Pınar Akbina, basın açıklamasında, 1948'de ABD ve Avrupa Birliği (AB) üyesi devletler tarafından Orta Doğu'da "ileri karakol" ve "petrol bekçisi" görevini yapacak bir devlet oluşturmak için İsrail'in kurulduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanından kaçkın Yahudileri toplayarak Filistin toprakları üzerinde bir Yahudi devleti oluşturulduğunu ifade eden Akbina, bu yapay devletin 1948'den bugüne Arap halkını kan ve gözyaşına boğmaya ve katletmeye devam ettiğini kaydetti.

"Siyonist İsrail bugün Gazze Şeridi'nde bütünüyle süpürme ve soykırım harekatına girişmiş durumda." diyen Akbina, şöyle devam etti:

"Bu zalimlerin hiçbir acımaları, vicdanları, merhamet duyguları yok. Arkalarında ABD ve AB emperyalist haydutları, hastaneleri bile bombalıyorlar, insanların evlerini başlarına yıkıyorlar, kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden katlediyorlar, fosfor bombaları kullanıyorlar. Hiç durmadan savaş suçu işliyorlar."

Akbina, İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyine giden kafileleri bombaladığına dikkati çekerek, bunların bütün Arap milletini yok etmeye programlanmış yapay zeka ürünü insanlar olduğunu belirtti.

"Naziler de düşmanlarını böyle kriminalize edip kötülemişlerdi"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın "Karşımızdakiler insan değil, insan görünümlü hayvanlarla mücadele ediyoruz." şeklindeki sözlerini de aktaran Akbina, "Naziler de düşmanlarını böyle kriminalize edip kötülemişlerdi, aşağılamışlardı. Siyonist İsrail canavarları Nazilerin bütün yöntemlerini devraldılar ve onları Filistin'de sürdürüyorlar." diye konuştu.