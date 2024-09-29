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Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Ölümü Protesto Edildi

Hizbullah Lideri Nasrallah'ın Ölümü Protesto Edildi
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İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İstanbul'da protesto edildi. Toplanan grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak basın açıklaması yaptı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in düzenlediği hava saldırısında öldürülmesi, İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesini protesto etti. Grup adına basın açıklaması yapan Hüseyin Ali Bahşi, "Son bir yıldır dünyanın gözleri önünde ne Birleşmiş Milletlerin ne de diğer devletlerin çağrılarına aldırış etmeden, cahiliye döneminde bile yapılmayan evrensel savaş kurallarını ve insan haklarını hiçe sayan; bebek, çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden öldüren. Hastane, okul, park, çadır demeden her yeri bombalayan, katil ve Siyonist İsrail son olarak Gazze'deki Müslümanlara kendi canını ve emrindeki yüzbinlerce gencin canını feda etmeye hazır olan Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah'ı hedef aldı. Bizler biliyoruz bu şehadet yeni bir başlangıcın ilk işareti olacak. Musa Sadrların, Abbas Musavilerin ve Hasan Nasrallah'ın liderliğini yaptığı bu davanın yolu yeni mücahitlerle daha güçlü devam edecektir ve Siyonist rejimin sonu her geçen gün daha da yaklaşıyor olacaktır" dedi. Grup yapılan basın açıklamasının ardından sloganlar atarak dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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