Hizbullah: "İsrail ile doğrudan müzakereleri kesinlikle reddediyoruz"

Hizbullah lideri Naim Kasım, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail ile doğrudan müzakereleri kesinlikle reddediyoruz. Bu doğrudan müzakereler ve sonuçları bizim için yok hükmündedir ve bizi zerre kadar ilgilendirmez. İktidardakiler, attıkları adımların ne Lübnan'a ne de kendilerine fayda sağlamayacağını bilmelidir" dedi.

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail'in saldırılarına ve Beyrut ile Tel Aviv arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Kasım, İsrail'in ABD desteğiyle örgütü ortadan kaldırmaya çalıştığını, ancak 23 Eylül 2024'ten bu yana bunu başaramadığını söyledi. Hizbullah lideri, "Düşman bir çıkmaza girmiştir, bu direniş süreklidir, güçlüdür ve yenilgiye uğratılamaz" dedi.

Lübnan'ın İsrail ile yaptığı görüşmeleri "ülkeyi istikrarsızlaştıracak büyük bir günah" olarak nitelendiren Naim Kasım, "İsrail ile doğrudan müzakereleri kesinlikle reddediyoruz. Bu doğrudan müzakereler ve sonuçları bizim için yok hükmündedir ve bizi zerre kadar ilgilendirmez. İktidardakiler, attıkları adımların ne Lübnan'a ne de kendilerine fayda sağlamayacağını bilmelidir. Yönetim, Lübnan'ı istikrarsızlık sarmalına sürükleyen bu büyük günahtan geri adım atmalıdır" ifadelerini kullandı.

Lübnan ve halkı için savunma amaçlı direnişlerini sürdüreceklerini vurgulayan Naim Kasım, "Lübnan ve halkı için savunma amaçlı direnişimizi sürdürüyoruz. Mart öncesi duruma geri dönmeyeceğiz, İsrail saldırganlığına karşılık verecek ve onunla yüzleşeceğiz. Düşman ne kadar tehdit ederse etsin, geri çekilmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz ve yenilmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kara, deniz ve havadaki saldırganlığın durdurulması, İsrail'in işgal altındaki topraklardan çekilmesi, esirlerin serbest bırakılması, halkın tüm köy ve kasabalarına geri dönmesi ve yeniden inşa gibi şartlar sunan Hizbullah lideri, "Lübnan yönetimi, İsrail ile doğrudan müzakereleri durdurmak ve dolaylı müzakereleri benimsemekle sorumludur. Ayrıca Mart ayında direnişi ve onun toplumsal tabanını suç sayan kararını geçersiz kılmalıdır. Böylece İsrail ve dış dayatmalara boyun eğmeden, Lübnan'ın çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan bir iç diyalog sürdürebilir" dedi.

Güçlerinin "tükenmez" olduğunu vurgulayan Kasım, İsrail'in Lübnan'da kalamayacağını belirten Kasım, "Halkımız, işgal altındaki Filistin ile güney sınırımızın son karışına kadar topraklarına dönecek" şeklinde konuştu. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı