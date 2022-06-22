Hisarcık Belediyesinden zemin hazırlama ve temizlik çalışması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hisarcık Belediyesinden zemin hazırlama ve temizlik çalışması

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Hisarcık Belediyesinden zemin hazırlama ve temizlik çalışması

Hisarcık Belediyesince Yenidoğan Mahallesinde önümüzdeki günlerde başlaması planlanan sıcak asfalt ve parke taşı döşeme çalışmaları için zemin hazırlama ve temizlik işlerine başlandı.

Hisarcık Belediyesince Yenidoğan Mahallesinde önümüzdeki günlerde başlaması planlanan sıcak asfalt ve parke taşı döşeme çalışmaları için zemin hazırlama ve temizlik işlerine başlandı.

Belediye olarak ilçede üst yapı çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Yenidoğan Mahallemizde önümüzdeki günlerde yapılacak olan, sıcak asfalt ve parke taşı döşeme çalışmaları için zemin hazırlama ve temizlik işlerine başladık. Daha güzel bir Hisarcık'ta, daha güzel yaşamak adına gece gündüz çalışıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Fatih Çalışkan Yenidoğan Hisarcık Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title